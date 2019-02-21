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Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı 2019

Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik olarak iyi durumda olmayan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan bir yardım olan yaşlılık maaşı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konulardan birisi olmaya devam ediyor. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

21 Şubat 2019 Perşembe 02:00
Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı 2019

Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik olarak iyi durumda olmayan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan bir yardım olan yaşlılık maaşı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konulardan birisi olmaya devam ediyor. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada “Bakanlığımız 2019-2023 dönemini kapsayan bir vizyon belgesi hazırlıyor. Hiçbir yaşlığımızı sokakta veya dört duvar arasında bırakmıyor, hepsine sahip çıkıyoruz. Huzur evlerinde bakılan yaşlı sayısı 14 bine yaklaştı. 65 yaşını geçenlere ödenen yaşlılık maaşı biz geldiğimizde 24 liraydı, şimdi 601 liraya çıktı. Ödemeyi sadece maaşa hak kazanan kişi ve eşinin gelirine göre yapıyoruz.” cümlelerine yer verdi.

Yaşlılık maaşı akma şartlar nelerdir?

Bu maaşı alabilmek için 65 yaşın doldurulması gerekiyor. Daha sonra aranan şart, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Bunun yanında nafaka alan kişiler 65 yaş maaşından yararlanamıyor.

Yaşlılık maaşı nasıl alınır?

Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

Başvuru formu, 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri'nden başvuru evrakları alınacak.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

Alınan belgeler SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden vasilik kararı alınacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 02:00
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