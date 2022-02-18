Yaşlılık lekeleri (lentigo) 45 - 50 yaşlarında görülmeye başlar. Lentigo, derinin renk bozukluğu hastalığıdır. Özellikle ellerin üstünde, burun ve çevresinde daha sık görülür. Yaşlılık lekeleri kansere dönüşmez.

Yaşlılık lekelerine kesin çözüm

Soya fasulyesi kürü

Yaklaşık iki bardak klorsuz suyu kapalı tencerede kaynatınız. Su kaynamaya başladıktan sonra içerisine altı yemek kaşığı soya fasulyesi ilave ediniz. En az yirmi dakika kaynatınız. Kaynatma esnasında su çok azalırsa, bir miktar su ilave edebilirsiniz. Kullanılacak olan miktar bir kahve fincanı haşlama suyudur. 20 dakika sonuna doğru soya fasulyesinin haşlama suyunun bir miktar kırmızı renge dönüşmesi gerekir. Eğer henüz kırmızı renge dönüşmemişse biliniz ki yeteri kadar kaynatılmamış demektir. Hafif kırmızı renge dönüştükten sonra suyunu süzüp ayırınız. Ilıyınca yaşlılık lekeleri üzerine pamukla etki ettiriniz. Haşlama suyuyla ıslatılmış pamuğu, yaşlılık lekelerinin üzerine kurudukça üç-dört kez etki ettiriniz. Bu kürü haftada üç kez bir ay boyunca uygulamak yeterli olacaktır.



Limon sirke kürü

Bir tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyuyla bir tatlı kaşığı sirkeyi kahve fincanı içerisinde karıştırınız ve karışımı beş dakika bekletiniz. Daha sonra yaşlılık lekeleri üzerine pamukla etki ettiriniz. Bu kür bir ay boyunca haftada üç kez uygulanır.

Eldeki kahverengi lekeler nasıl yok edilir?

İki çorba kaşığı taze limon suyu ve bir çorba kaşığı yoğurdu karıştırdıktan sonra ellerdeki kahverengi lekelerin üzerine sürün ve kuruduktan sonra soğuk su ilke durulayın. Rendelenmiş bir yaban turpunu 1 çorba kaşığı limon suyu ile karıştırdıktan sonra lekelerin üzerine sürün.