Hükümet, hem yaşlı hem de engelli vatandaşlara yardımını esirgemiyor. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan vatandaşlar evde bakım parası almakta. Evde bakıma muhtaç ailelerin yakınlarına bakım maaşı vermekte.

Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları ne kadar?

Yeni asgari ücret fiyatı belli olmasıyla birlikte asgari Geçim İndirimi (AGİ) başta olmak üzere, işsizlik ödeneği, evde bakım parası, engelli aylığı, doğum ve askerlik borçlanması gibi gelirlere de zam yapılacak.

2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen evde bakım maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında 2 bin 022 TL maaşı da denilen evde bakım maaşı bin 384 liradan, bin 457 TL'ye yükselmişti. Dolayısıyla asgari ücrete yapılacak zam sadece çalışanları ilgilendirmiyor yaşlı ve engelli maaşı alanları da ilgilendiriyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari Ücret Tesit Komisyonu, işçi, işveren temsilcilerinin bir araya gelmesiyle birlikte 2021 yılına ilişkin asgari ücrete yapılacak zammı belirleyecek. Asgari ücret zammını etkilene en önemli kriter enflasyon rakamlarıdır. Enflasyon farkının 3 ile 5 oranında olması tahmin ediliyor. Dolayısıyla asgari ücret zammına ilişkin tahminler ise 2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL olacağı asgari ücretin net 2.650 lira ile 2.800 lira arasında olacağı tahmin edilmekte. Asgari ücret zammına göre yaşlılık, evde bakım, engelli maaşlarında da artış söz konusu olacak.