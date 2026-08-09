Denizin 4 bin 700 metre altında şaşırtan keşif! Tam 200 bin varil bulundu

YENİ BİR YAŞAM ALANI MI, TEHLİKELİ BİR TUZAK MI? Deep-sea tabanı aslında boş bir çöl değil; mikroplar, balıklar ve omurgasızlar için bir ev. Araştırmacılar, çürüyen nükleer atık varillerinin üzerinde ve çevresinde anemonlar, süngerler ve yengeçler gibi canlıların yaşamaya başladığını gördüler. Sanki yumuşak okyanus tabanındaki bu sert metal adacıklar yeni bir yaşam alanı oluşturmuş gibi. Ancak bu yakın temas, korkutucu bir soruyu da beraberinde getiriyor: Bu canlılar radyoaktif maddeleri bünyelerine alıyor mu? Bilim insanları bu sorunun cevabını aramak için varillerin çevresinden tortu, su ve canlı örnekleri topladılar. Laboratuvar ortamında yapılacak aylar süren analizler, radyoaktif maddelerin ne kadar uzağa yayıldığını ve derin deniz organizmalarına geçip geçmediğini ortaya koyacak. Şu aşamada, ekosistemin kesin bir tehlike altında olduğunu söylemek veya tam tersine her şeyin yolunda olduğunu iddia etmek için henüz çok erken. Sızıntının boyutu ve ekolojik risk analizleri, bu "unutulmuş" atıkların okyanus sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerini belirleyecek. Bu derin deniz araştırması, on yıllardır süren belirsizliği aydınlatmak için atılmış önemli bir adım olsa da, asıl hikaye laboratuvar sonuçlarıyla yazılacak.