Yaşlılara uzanan şefkat eli “Hünerli Eller”

Suluova Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Hünerli Eller Projesi" ilçede bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayarak gönüllerine dokunmaya devam ediyor.

2018 yılında hayata geçirilen Hünerli Eller Projesi ilçede bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayarak gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında evde temizlik hizmeti verilen yaşlılara korucu maske, kişisel bakım malzemesi ve kolonya dağıtıldı.

İlçede bulunan bakıma muhtaç yaşlıların daha sağlıklı ve temiz ortamda yaşamalarını sağlamak için yoğun çaba gösterdiklerini işaret eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "2018 yılında İçişleri Bakanlığımızın hibe desteği ile başlayan projemiz Suluova Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde devam etmektedir. Bir belediyenin temel görevi kaldırım, asfalt, park, bahçe çalışmalarını layıkıyla yapmaktır. Bunun yanında gönül yapan, yüreklere dokunan sosyal belediyecilik çalışmalarını yapmak da gerekir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ’Yaşlılarımıza sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır’ anlayışı çerçevesinde ekiplerimiz Hünerli Eller Projesi ile 140 hanede yaşayan yaşlılarımızın ev temizliği, tamir tadilat ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinde onları daha çok ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onların sağlığı bizler için önemli” dedi.