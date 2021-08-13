Yaşlı vatandaştan genç muhabire müthiş Erdoğan cevabı! Hiç bir şey diyemedi
Sokak röportajı yapan bir genç ile yaşlı bir kadın vatandaşın arasında geçen diyalogun yansıdığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Genç bir muhabir ile yaşlı bir kadın vatandaş arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili geçen diyaloga ait anların yer aldığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Erdoğan öncesi dönemde Türkiye’nin bulunduğu içler acısı durumunu anlatan vatandaş, şimdiki gençlerin bunu bilmediğine vurgu yaptı.