  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan ezan sesini kıstı! Karara karşı çıkanlar 'krallığın düşmanları' ilan edildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'Çıplak yaratık' gözünü motosikletliye dikti

Türkiye'nin SİHA hamlesi, Yunan basınında paniğe neden oldu

İBB kürsüsünden İmamoğlu'na ayar: İnsanların şerefi var

Güncel korona tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili'den ortak basın toplantısı! "Hedefimiz 3 milyar dolar"

Akşener'in esnaf tiyatrosu elinde patladı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

DSÖ'den 'Sinovac' kararı!

Nevşin Mengü akıl sınırlarını zorladı! Utanmasa pandemiyi AK Parti'ye bağlayacak

Koronavirüs partilerini görmezden gelmişlerdi! Bakın dertleri neymiş!
Irak'a sürpriz "askeri" teklif
Biden'dan dikkat çeken yorum: Bu bir ayaklanma değil, bir katliamdı
MSB duyurdu: 6 Haziran’a kadar...
Korsanlar 5 denizciyi kaçırdı
Gündem Yaşlı kadının feci sonu... Polis kapıyı açınca dehşete düştü
Gündem

Yaşlı kadının feci sonu... Polis kapıyı açınca dehşete düştü

İspanya'nın başkenti Madrid'de dehşet verici bir olay yaşandı. Tek başına yaşadığı evinde hayatını kaybeden bir kadının cesedinin evcil kedileri tarafından yendiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 07:34:00 -
Yaşlı kadının feci sonu... Polis kapıyı açınca dehşete düştü

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; olay Madrid'in kuzey semti Fuencarral'da yaşandı. Komşuları 79 yaşındaki Clara Ines Tobon'un evinden gelen kötü kokular ve toplanan sinekler üzerine polise ihbarda bulundu.

79 yaşındaki Tobon'un evine giden güvenlik güçleri, itfaiye yardımıyla girdikleri dairede kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Daily Mail gazetesinin İspanyol medyasından aktardığı haberde, talihsiz kadının belden yukarısının hayvanlar tarafından yenildiği bilgisi yer aldı.

Polis evde bulunan kedilerden beşinin öldüğü ve sadece iki kedinin hayatta olduğu gördü. Sağ kalan iki kedi hayvan bakım merkezine götürüldü.

Clara Ines Tobon'un komşularından biri, İspanyol El Mundo gazetesine yaptığı açıklamada, bir polis memurunun bunun meslek hayatında karşılaştığı en korkunç durum olduğunu söylediğini aktardı.

Kolombiyalı olduğu ve 1996'dan itibaren aynı dairede yaşadığı belirtilen Tobon'un Covid-19 sonucu ölmüş olabileceği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay