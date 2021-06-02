Yaşlı kadının feci sonu... Polis kapıyı açınca dehşete düştü

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; olay Madrid'in kuzey semti Fuencarral'da yaşandı. Komşuları 79 yaşındaki Clara Ines Tobon'un evinden gelen kötü kokular ve toplanan sinekler üzerine polise ihbarda bulundu.

79 yaşındaki Tobon'un evine giden güvenlik güçleri, itfaiye yardımıyla girdikleri dairede kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Daily Mail gazetesinin İspanyol medyasından aktardığı haberde, talihsiz kadının belden yukarısının hayvanlar tarafından yenildiği bilgisi yer aldı.

Polis evde bulunan kedilerden beşinin öldüğü ve sadece iki kedinin hayatta olduğu gördü. Sağ kalan iki kedi hayvan bakım merkezine götürüldü.

Clara Ines Tobon'un komşularından biri, İspanyol El Mundo gazetesine yaptığı açıklamada, bir polis memurunun bunun meslek hayatında karşılaştığı en korkunç durum olduğunu söylediğini aktardı.

Kolombiyalı olduğu ve 1996'dan itibaren aynı dairede yaşadığı belirtilen Tobon'un Covid-19 sonucu ölmüş olabileceği ifade edildi.