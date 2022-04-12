Yaşlı kadını iki büklüm servisten indirmişlerdi! O market tepkilere adeta meydan okudu

Yeniakit.com.tr

Ankara Yenimahalle'de bir market, yaşlı bir kadını 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı gerekçesi ile servisten indirmişti.

Tepkilere aldırış etmemişti!

Müşteri servisinde bulunanlar şoföre tepki gösterse de yaşlı kadın iki büklüm bir şekilde araçtan indirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin idari para cezası kestiği marklet yeni bir karar alarak servisten yararlanabilmek için yapılması gereken en az 50 TL alışveriş şartını 100 TL'ye çıkarttı.