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Gündem Yaşlı kadını iki büklüm servisten indirmişlerdi! O market tepkilere adeta meydan okudu
Gündem

Yaşlı kadını iki büklüm servisten indirmişlerdi! O market tepkilere adeta meydan okudu

50 TL'nin altında alışveriş yaptığı gerekçesi yaşlı bir kadını servis aracından indiren market, yaptığı saygısızlığa gelen tepkilere adeta meydan okuyarak servis kullanım ücretini 100 TL'ye çıkarttığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 17:40:00 - 2022-04-12 17:50:17

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Yenimahalle'de bir market, yaşlı bir kadını 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı gerekçesi ile servisten indirmişti.

Tepkilere aldırış etmemişti!

Müşteri servisinde bulunanlar şoföre tepki gösterse de yaşlı kadın iki büklüm bir şekilde araçtan indirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin idari para cezası kestiği marklet yeni bir karar alarak servisten yararlanabilmek için yapılması gereken en az 50 TL  alışveriş şartını 100 TL'ye çıkarttı.

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