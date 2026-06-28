Karayolları uyardı! Tatilciler bu yollara dikkat etsin

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 10 Haziran 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı - Hüseyinli Kavşağı arasında Ankara (Güney) istikametinde 26.06.2026 22:00 – 29.06.2026 06:00 zaman aralığında Prof.Dr. Mahir VARDAR Tüneli Güney tüpünde bakım onarım çalışması yapılacaktır. Çalışmalar süresince bant aktarımı yapılacak olup trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İKA İzmir Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. sorumluluğunda bulunan Menemen-Aliağa Çandarlı Otoyolu Gediz Viyadüğü İzmir istikameti 17+658 (O-33/02-003 O-33/02-002 azalan km tarafındaki yaklaşımda genleşme derzi onarım çalışmaları olacağından dolayı 27.06.2026-29.06.2026 tarihleri arasında emniyet şeridi ile 1. ve 2. şeritler trafiğe kapatılacak olup trafik akışı 3. şeritten sağlanmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolunun Altınköy Kavşağı - Havalimanı Kavşağı arasında yer alan O-20/13 K.K. No, 3-8.km.leri arası Havalimanı Kavşağı istikameti üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. (2 gidiş, 2 geliş)

Afyonkarahisar İl Sn. - Konya Devlet yolunun 12-15.km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Afyonkarahisar - Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya -Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37.km.leri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Gölbaşı - Kahramanmaraş il sınır yolunun 20-25.km.leri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. km. sinde (Trabzon Şehir geçişi, Sahil Geçişi, Değirmendere mevki) yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Yomra yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-18.km.leri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4.km.leri arasında 22.06.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.