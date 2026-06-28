20 ton ürün hedefleniyor! Kilosu 40 TL'den satılıyor!

“2005 yılında bölgeye ağaç diktik. Burada güzel ürün var. Üretimde Malatya'ya kafa tutamayız ama en azından aratmayız. Onlar kurutmacı, biz tazeciyiz. Mut'tan sonra potansiyeli iyi olan bahçeler bu bölgede. Isparta'da Senirkent ile Yalvaç arasındaki bölgede kayısı bahçeleri çok sayıda. Bu sene üretici de tüccar da gülecek. Bölgede, Alyanak, Orjin, Filopria, Şekerpare, Roksana, Milord, Iğdır ve Memphis gibi çok değişik türde kayısı yetiştiriliyor.”