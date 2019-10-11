Yaşlı kadın yalnız kaldığı evde ölü bulundu Yurt dışında yaşayan ve memleketi Konya'nın Derebucak ilçesine gelen 74 yaşındaki kadın, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Konya'nın Derebucak ilçesinde,74 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evin balkonunda ölü bulundu. Musalla Mahallesi Arkadaş Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Emine Duymaz'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkekipleri, balkonda hareketsiz vaziyette buldukları kadınınhayatınıkaybettiğini belirledi. Otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Duymaz'ın, yurt dışında yaşadığı ve tatil için memleketi Derebucak'a geldiği, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

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