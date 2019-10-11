0553 313 94 23

Yaşlı kadın yalnız kaldığı evde ölü bulundu

Yurt dışında yaşayan ve memleketi Konya'nın Derebucak ilçesine gelen 74 yaşındaki kadın, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 09:31
Yaşlı kadın yalnız kaldığı evde ölü bulundu

Konya'nın Derebucak ilçesinde,74 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evin balkonunda ölü bulundu.

Musalla Mahallesi Arkadaş Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Emine Duymaz'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkekipleri, balkonda hareketsiz vaziyette buldukları kadınınhayatınıkaybettiğini belirledi.

Otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Duymaz'ın, yurt dışında yaşadığı ve tatil için memleketi Derebucak'a geldiği, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:31
  1. Konya'nın Derebucak ilçesi
  2. Musalla Mahallesi Arkadaş Caddesi
  3. Beyşehir Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    1. Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı'..
    2. Yaşlı kadın yalnız kaldığı evde ölü..
    3. Türkiye’yi tehdit eden ABD’li senatörü..
    4. Barış Pınarı ile hareketlenen dolarda..
    5. PKK’nın Kürtleri katlettiğine dikkat..
    6. Mide bulantısı için hangi bölümden,..
    7. Hindistan'da korkunç kaza! Otobüs..
    8. ABD'den bir Türkiye açıklaması daha
    9. Başkan'a böyle seslendiler! "Ey..
    10. Evde bulunamayan genç kadın için..
    11. ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal..
    12. Suudi Arabistan'ın Cidde kenti..
    13. Erdoğan, ‘Türkiye işgalci’ diyenlere..
    14. Tel Abyad'daki terör hedefleri vuruluyor
    15. 10 bin kişi sokaklara çıktı! Ortalık..
    16. EYT son dakika haberleri bugün var mı?
    17. Mehmetçik için 'zafer' duası
    18. Suudi Arabistan açıklarındaki İran..
    19. 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili..
    20. Dolar Trump'ın açıklamasıyla fırladı
    21. Yarım milyon bülbül
    22. 'Hergele' Ahmet Hakan'dan Ekrem..
    23. Dolar yükseliyor mu son dakika haberi:..
    24. Katar medyasından akılalmaz "Barış..
    25. Hastane bahçesinde silahlı kavga! 1..
    26. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir?..
    27. Miras oyununa torun uyandı! Gerçek..
    28. Barış Pınarı Harekatı son durum ne?..
    29. Gebze'de şüpheli ölüm! 59 yaşındaki..
    30. Gusül abdesti nasıl alınır tarifi..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!