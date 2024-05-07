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Yaşam Yaşlı kadın tırın altında kalarak can verdi
Yaşam

Yaşlı kadın tırın altında kalarak can verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-07 02:47:00 -
Yaşlı kadın tırın altında kalarak can verdi

İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadının, tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza dün saat 11.00’de Halkapınar Mahallesi Gıda Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Birgül Kodaloğlu’na (74) tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kodaloğlu’nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Korkunç son kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isterken tırın önünden geçtiği esnada Birgül Kodaloğlu’na tırın çarptığı, tırın altında kalan kadını fark eden sürücünün de birden durduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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