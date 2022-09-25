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Yerel Yaşlı kadın kurşunların hedefi oldu
Yerel

Yaşlı kadın kurşunların hedefi oldu

Adana'da iki otomobildeki şüphelilerin silahlarla birbirlerine ateş açması sonucu kazara vurulan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 03:20:00 - 2022-09-25 03:22:47

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde aralarında kovalama yaşanan iki otomobildeki şüpheliler, birbirlerine silahlarla ateş açtı.

Sürücüsü yaralanan 23 ACF 274 plakalı otomobil, 3817 Sokak'ta bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Diğer otomobildeki zanlıların ateş etmeye devam etmesi sonucu evde kınaya gitmeye hazırlanan Rahime Eker (90) ve torunu Side Yıldız (24) ile kaza yapan araçtaki 3 şüpheli yaralandı.

Eker olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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