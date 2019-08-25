Yaşlı kadın evinde ölü bulundu Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yaşlı bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yaşlı bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, birkaç gündür kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki yaşlı kadını ziyaret etmek isteyen yakınları, Karain Toki Konutlarındaki eve gittiklerinde Ş.Ö.‘nün cansız bedeniyle karşılaştı. Ş.Ö.’nün yakınlarının haber vermesi üzere olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Kadının öldüğünün belirlenmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme sonrası Ş.Ö.’nün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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