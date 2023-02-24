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Siyaset Yaşlı depremzede kadın bir anda Bakan Koca'nın önüne çıkıp...
Siyaset

Yaşlı depremzede kadın bir anda Bakan Koca'nın önüne çıkıp...

Kahramanmaraş’ta çadır ve konteyner kentlerde yaşayan yaşlı bir depremzede kadın, kendilerini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın boynuna sarılıp dua etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 23:59:00 -
Yaşlı depremzede kadın bir anda Bakan Koca'nın önüne çıkıp...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, afetzede vatandaşları ziyareti sırasında yaşlı kadınla yaşadığı diyalog dikkat çekti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ta çadır ve konteyner kentlerde yaşayan afetzede vatandaşlarımızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında yanına gelen bir depremzede kadın hem dua etti, hem de Bakan Koca’yı yakından gördüğü için duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Boynuna sarılıp dua etti

 

Yaşlı kadın, Bakan Koca’ya depremde yakınlarını kaybettiğini söyleyerek acısını paylaştı. Koca’da teselli ederek bol bol dua etmesini isteyerek “Bu afeti hep bir birlikte aşacağız” dedi.

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