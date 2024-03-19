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Gündem Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti! 66 yaşında katil oldu
Gündem

Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti! 66 yaşında katil oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-19 21:25:00 - 2024-03-19 21:29:53
Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti! 66 yaşında katil oldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde eşiyle tartışan 66 yaşındaki adam, karısını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

H.T. (66) ile karısı İpek Tarhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi sonucu H.T. mutfaktan aldığı bıçakla karısını defalarca bıçakladı ve evden çıktı.

Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Karısını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi H.T.’nin ise polis merkezine giderek olayı itiraf ettiği ve teslim olduğu öğrenildi.

'Gözüm döndü'

Cinayet şüphelisi koca H.T.’nin emniyetteki ifadesinde, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, tartışma esnasında karısının kendisine saldırıp küfür ettiğini, bu esnada bir anda gözü dönerek karısını bıçaklamaya başladığını söylediği öğrenildi.

Depremin ardından İzmir'e yerleşmişler

Öte yandan çiftin 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'dan İzmir'e yerleştikleri, iki çocuk sahibi oldukları, çocuklarından birinin İstanbul'da üniversite okuduğu öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cinayete kurban giden İpek Tarhan’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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