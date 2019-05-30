Yaşlı çift Ramazan Bayramı öncesi evsiz kaldı Karabük'te yaşlı karı kocanın yaşadığı bir ev çıkan yangında küle döndü.

Karabük’ün Eflani ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında küle döndü. Yaşlı çift bayram öncesi evsiz kaldı. Bayram öncesi evsiz kaldılar Edinilen bilgiye göre yangın, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyü Örencik Mahallesi'nde Murat Dereli’ye ait tek katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden köylüler Orman İşletme Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Alevlerin tüm evi sardığı yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangında tamamen yanan ev yıkılırken, Murat Dereli ve eşi Ramazan Bayramı öncesi evsiz bıraktı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.