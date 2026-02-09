Dikkat çeken faydaları... Mutlaka sofrada yer açmalısınız... Müthiş şifa deposu!

Kimyon, beyaz ve pembemsi çiçek formunda açan, boyu 40 ila 60 cm arasında değişen, maydanozgiller ailesinden olan bir otsu bir bitki türüdür. Bitkisel adı ''cuminum cyminum'' olan kimyon, Mayıs ve Haziran aylarında açar. Sindirimi destekleyen, vücuda demir sağlayan, kan şekerini iyileştiren ve bağışıklığı destekleyen kimyonun içerisinde; demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineraller yanı sıra, C ve A vitamini vardır.