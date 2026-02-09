Dikkat çeken faydaları... Mutlaka sofrada yer açmalısınız... Müthiş şifa deposu!
Kimyonun faydaları saymakla bitmiyor. Umarız bu haberimizden sonra sofranızda daha fazla yer açarsınız...
Kimyon, beyaz ve pembemsi çiçek formunda açan, boyu 40 ila 60 cm arasında değişen, maydanozgiller ailesinden olan bir otsu bir bitki türüdür. Bitkisel adı ''cuminum cyminum'' olan kimyon, Mayıs ve Haziran aylarında açar. Sindirimi destekleyen, vücuda demir sağlayan, kan şekerini iyileştiren ve bağışıklığı destekleyen kimyonun içerisinde; demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineraller yanı sıra, C ve A vitamini vardır.
Kimyon, vücutta antioksidan görevi görerek hücre hasarına neden olan serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur.
Kalp hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.
Kimyon özellikle sindirim enzimlerinin aktivitesini artırarak sindirimi hızlandırır ve hazımsızlığı gidermeye yardım eder.
Vücuttaki fazla yağın sindirimine yardım eder ve karaciğerden safra salınımını artırmayı tetikler.
Yağ formu saçlarda kullanıldığında saç dökülmesini azaltır Bolca demir barındırdığı için kansızlığa iyi gelir Cilt problemlerini hafifletir
Metabolizmanın hızlandırıp, mide sorunlarını azaltır İçeriğinde ki lif sayesinde kabızlık gibi bağırsak sorunlarına iyi gelir Yaşlanmaya direnç göstererek, yaşlanma belirtilerini geciktirir
Detoks etkisi yaparak vücudu toksinlerden arındırır Çay olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olur
Kimyonu ister tohum halinde, ister öğütüp toz haline getirerek, isterseniz de tohumlarından elde edilen yağ formunda ihtiyacınıza yönelik olarak kullanabilirsiniz.
