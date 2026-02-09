Türkiye’de zirveye çıktı! JAECOO 7 premium segmentte lider oldu

Bu güçlü satış performansına paralel olarak OMODA & JAECOO, küresel sınır ötesi garanti hizmetini resmen hayata geçirdiğini duyurdu. “Bir ülkeden satın al, dünyada garanti sahibi ol” yaklaşımıyla sunulan bu yenilikçi satış sonrası hizmet modeli, premium ürünlerin değerini tamamlayan gerçek anlamda küresel bir müşteri deneyimi sunuyor. Üründen hizmete uzanan bu bütüncül premium yaklaşım, markanın üst segmentteki konumunu daha da güçlendiriyor. Tasarım ve performansın aynı noktada buluştuğu JAECOO 7 modeli, Türkiye’de premium SUV segmentine liderlik etmeye devam ediyor. Türkiye pazarında satışa sunulmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen JAECOO 7, güçlü ürün altyapısı ve net konumlandırması sayesinde kısa sürede yerel tüketicilerin beğenisini kazanmayı başardı. “Klasiklerden Gelen, Klasiğin Ötesine” marka vizyonuyla hareket eden JAECOO, Türkiye’deki yeni nesil seçkin kullanıcılar için üstün bir sürüş deneyimi sunuyor. ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılan JAECOO 7; kum, çamur, kar ve off-road dâhil olmak üzere 7 farklı akıllı sürüş modu arasında her türlü zemin koşuluna otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. Bu sayede segmentinin üzerinde bir geçiş kabiliyeti, yol tutuş ve arazi sürüşüperformansı sunuyor. Güvenlik tarafında ise yüksek dayanımlı çeliğin ?’in üzerinde kullanıldığı “kafes tipi enerji emici” gövde yapısı ve 21 adet ADAS sürüş destek sistemiyle sınıfının ötesine geçiyor. Teknoloji ve konfor alanında da iddiasını sürdüren JAECOO 7; 14,8 inçlik bilgi eğlence ekranı, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, yeni nesil W-HUD head-updisplay, 50W kablosuz hızlı şarj ve yeşil ve sessiz kabin konseptiyle hem off-road tutkusu hem de üst düzey konforu bir arada sunuyor. Pazardaki ikinci yılına girerken bile popülerliğini koruyan JAECOO 7, ocak ayında tek modelde ulaştığı 944 adetlik satış rakamıyla Türkiye’de premium otomobil satış listesinin zirvesinde yer aldı.