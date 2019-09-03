0553 313 94 23

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 84 yaşındaki bir kişi, komşuları tarafından evinde kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 12:54
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 84 yaşındaki bir kişi, komşuları tarafından evinde kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.


Olay, Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Orta Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki Selahattin Atalay isimli yaşlı adam komşuları tarafından evinde kanlar içinde yerde yatarken bulundu.


İddialara göre, bir süredir evinden çıkmadığı anlaşılan yaşlı adam için komşuları önce kapısını çaldı daha sonra kapısı açılmayınca evine girdi. Yerde kanlar içinde yatan yaşlı adamı gören komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında, Atalay’ın kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Atalay’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.


Öte yandan, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adamın evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı
    1. Türkiye ile Suriye arasındaki ticari..
    2. Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesine..
    3. Sokak ortasında aracı kurşun yağmuruna..
    4. SGK’dan emeklilik yazısı almak mümkün
    5. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap..
    6. Bakan Çavuşoğlu'ndan "Türkiye'ye AB'de..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü
    9. Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı..
    10. Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
    11. Diyarbakır’ın değil, Yüksekova’nın..
    12. İsmail Akçay Yol Koşusu’nun tanıtım..
    13. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine..
    14. Dul-yetim maaş talebi de internetten..
    15. Borsa ilk yarıda yükseldi
    16. Zonguldak Kömürspor 3 oyuncuyu..
    17. Ankara Büyükşehir Belediyesi,..
    18. Çin'de yeni bir tür uçan sincap..
    19. Kayseri'de Erciyes Kupası heyecanı
    20. Turistleri gasp eden yabancı uyruklu..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız