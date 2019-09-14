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Yaşlanmayı geciktirici besinler

Cildi yaşlandıran ve zarar veren besinler olduğu gibi, yaşlanmasını önleyen besinler de mevcuttur. Daha gergin ve taze bir cilt için doğal ürünler tercih etmek en doğru seçenek olacaktır. Peki ama yaşlanmayı geciktirici besinler nelerdir? Yaşlanmayı geciktirmek için en yapılmalı? İşte detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:05
Yaşlanmayı geciktirici besinler

Cildi yaşlandıran ve zarar veren besinler olduğu gibi, yaşlanmasını önleyen besinler de mevcuttur. Daha gergin ve taze bir cilt için doğal ürünler tercih etmek en doğru seçenek olacaktır. Peki ama yaşlanmayı geciktirici besinler nelerdir? Yaşlanmayı geciktirmek için en yapılmalı? İşte detaylar...

Vücuda giren her besin etkileşime girer ve sonuç olarak cilde yansır. Hastalıkların temelinde yeme-içme alışkanlıkları yatar. Saf ve doğal ürünler tüketmek, cildinize uygulamak sizi hem dinç tutacak hem de yaşlanmanızı engelleyecektir.

Bazı besinler direkt olarak kana karıiıp, kan akışı ve cildin nefes almasını sağladığı için ekstra bir etkiye sahiptir. Bazıları da cildi yenileyen hücrelere destek verirler. Peki ama bu besinler hangileri?

Mayalanmış doğal yoğurt

Yaşlanmayı geciktirici besinler

Daha parlak, pürüzsüz bir cilt elde etmek, sivilce, leke ve kırışıklıklar gibi cilt sorunlarından kurtulmak yoğurt ile mümkün.

Fırında yoğurt nasıl mayalanır?

Doğal yağ bakımından zengin somon balığı

Yaşlanmayı geciktirici besinler

Cildin taze kalması, kendini yenilenmesi ve gençleşmesi somon balığının içeriği sayesinde gerçekleşiyor.

Lutein içeren ıspanak

Yaşlanmayı geciktirici besinler

Ispanak; citte oluşan leke, şişlik, kaşıntı ve aynı zamanda kemik erimesi gibi sorunların üstesinden geliyor.

Fırında yoğurt nasıl mayalanır?

Likopen zengini karpuz

Yaşlanmayı geciktirici besinler

Yüksek su oranı ve nemlendiren sebum üretiminde gerekli A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösteriyor.

Yazın gözdesi karpuzun, bir de diyetini deneyin!

Şekersiz-Az şekerli Türk kahvesi

Yaşlanmayı geciktirici besinler

Türk kahvesi hem tüketildiğinde hem de uygulandığında daha sık, genç ve gergin bir cilt elde etmenizi sağlıyor.

Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Cildi koruyan yaban mersini

Yaşlanmayı geciktirici besinler

Göz altı morlukları, halkaları ve cilt lekelerini gideren yaban mersini, cildin tazelenmesini ve nefes almasını da sağlıyor.

Gerginlik kazandıran bitter çikolata

Yaşlanmayı geciktirici besinler

Daha genç ve gergin bir cilde sahip olmak için çikolatayı tüketmeli ve cildinize uygulamalısınız.

Çikolata dikkat dağınıklığına birebir...

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:05
  1. Yaşlanmayı geciktirici besinler
  2. Yaşlanmayı geciktirici besinler nelerdir
  3. Yaşlanmayı geciktirici besinler hangileridir
  4. Yaşlanmayı geciktirici gıdalar
  5. Yaşlanmayı geciktirici meyveler
  6. Yaşlanmayı geciktirici bitkiler

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