Yaşlanmak güzel şey

Koca Sinan Süleymaniye’yi 70 Selimiye’yi bitirdiğinde ise 86 yaşındaydı

Mimar Sinan, Süleymaniye Camisini bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Selimiye Camisini tamamladığında ise 86 olmuştu.



Pasteur, kuduz aşısını bulduğunda 60 yaşındaydı.

Goethe, en büyük eseri Faust’u ölümünden bir yıl önce, yani 82 yaşında bitirmişti.

Nobel ödüllü Alman doktor Albert Schweitzer 88 yaşına rağmen Afrika hastanelerinde durmaksızın çalışarak ameliyat yapıyordu. Hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsanları ihtiyarlatan, heyecanın gömülmesidir. Seneler cildi buruşturabilir. Fakat heyecanların kaybolması ruhu buruşturur.



“Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar. Nefesiniz daralır ama görüş alanınız genişler” denmiştir..