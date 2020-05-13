Yaşıtları parkta oynarken onlar mendil sattı

Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Parklar çocuklarla dolup taşarken, yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan 3 çocuk trafik ışıklarında duran sürücülere mendil satmaya çalıştı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bugün ise saat 11.00-15.00 arası 0-14 yaş grubuna 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Kimi çocuklar parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Ancak onlar kadar şanslı olmayan 3 küçük çocuk, Beyoğlu Halıcıoğlu trafik ışıklarında duran sürücülere mendil satmaya çalıştı. Yaşıtları parkta oynarken kendileri mendil satan çocuklar yürekleri burktu.

“Dışarıya çıkabilince mendil satmaya geldik”

Trafikte 9 yaşındaki kardeşi Zeynep Ali ile beraber mendil satan 11 yaşındaki Zeynel Ali, “İzinle çıktım normalde evdeydim. Dışarıya çıkabilince mendil satmaya geldik. Parka sonra gideceğim şimdi mendil satıyorum. Korona virüs çıktığından beri evden çıkmıyoruz” dedi.