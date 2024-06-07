Yaşıtları mezuniyet töreninde eğlenirken otizmli çocuk içeri alınmadı! Okul hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyanın gündeminde, kaynaştırma öğrencisi olarak girdiği okulda ayrımcılığa uğrayan otizmli Asil Ahmet Kurt vardı. İstanbul'da yaşayan Asil Ahmet Kurt'un annesi Ezgi Desovalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede gündemin ilk sırasında yer aldı.

Öyle ki anaokuluna kaynaştırma öğrencisi olarak kaydedilen Asil Ahmet Kurt, iddiaya göre mezuniyet töreninde öğrencilerin yaptığı dans gösterisine alınmadı. Otizmli Asil'in, yaşıtlarının yanında olmak yerine annesi ile birlikte salonun arka koltuklarında kendi kendine müzikle eğlendiği anlar, büyük üzüntü yarattı.

"OĞLUMU BİR BİREY OLARAK GÖRMEYİ BIRAKIN..."

Görüntülerin paylaşım rekoru kırması üzerine anne Ezgi Desovalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oğlu Asil'in kutlamalara dahil edilmediğini açıkladı. Duruma isyan eden anne Desovalı, "Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlerden canım oğlum için destek bekliyorum. Ve bilin ki sadece özet geçiyorum. Oğlum Asil Ahmet Kurt anaokulu kaynaştırma öğrencisidir. Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Ağladım içime attım sustum. Okul değiştirdik. Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi yemediği biline biline. Sürekli alttan aldık ki beni tanıyan bilir çok sabırlıyım. Ne istedilerse yaptık. Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb. istenmedi bile ki alalım. Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Şimdi olacak derken her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugün ki mezuniyet ile yıkıma uğradım.



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"ARTIK DAYANAMIYORUM YOK SAYILMASINA…" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Ki oğlumun yaş olarak son şansı ve artık ilkokula (rehabilitasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye. Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş. Fark ettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı. Bıktım artık başkalaştırılmaktan… Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların... Sesimi duyurmama yardım eder misiniz?" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı sonrası anne Ezgi Desovalı'ya destek mesajları yağarken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medya platformlarında yer alan, bir eğitim kurumumuzda yaşandığı iddia edilen, otizmli bir anaokulu öğrencisinin mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine, müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Konu, hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.