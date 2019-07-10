Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon Ümraniyespor'a gönderdiği Yasir Subaşı'nı yeniden kadrosuna kattı. Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı. Yasir Subaşı, geçen sezon Ümraniyespor'da 14'ü lig, 10'u Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.

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