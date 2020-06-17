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Aktüel

Yaşının iki katı hapis cezası almış

Hakkında 2 ayrı suç dosyasından 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki cezaevi firarisi A.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:02:21 -
Yaşının iki katı hapis cezası almış

Hakkında 2 ayrı suç dosyasından 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki cezaevi firarisi A.O. Osmaniye’de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki A.O. adlı kişinin merkez İstiklal Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi. Yapılan baskınla yakalanan A.O. Osmaniye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.O.’nun 5 ayrı suç dosyasından arama kaydı bulunduğu ayrıca 36 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.


A.O. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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