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Gündem Yaşından başından utanmadı! Cezasını buldu
Gündem

Yaşından başından utanmadı! Cezasını buldu

Çorum'da telefonda dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 16:03:00 -
Yaşından başından utanmadı! Cezasını buldu

Çorum'da telefonda dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Y.B'yi (71) telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan M.K. (49), kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini ve bu konuda operasyon yürüttüklerini belirterek, Y.B'den evdeki para ve ziynet eşyalarını gönderilecek polis memuruna teslim etmesini istedi.

Bunun üzerine Y.B, sivil polis gibi eve gelen M.K'ye yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası ile nakit parasını teslim etti. Banka hesabında 49 bin lirasının da olduğunu söylemesi üzerine M.K, Y.B'ye bu parayı da çekip kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Banka şubesine giden Y.B, öğle arası nedeniyle kapalı olmasından dolayı torununun iş yerine uğradı. Babaannesinin dolandırıldığını anlayan torunu, durumu polise bildirdi.

Y.B. ile evine giden polis, burada bekleyen dolandırıcılık zanlısı M.K'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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