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Gündem İstanbul’da yol kavgası: Boksörüm, çeneni kırarım!
Gündem

İstanbul’da yol kavgası: Boksörüm, çeneni kırarım!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul Beyoğlu’nda yol verme nedeniyle çıkan tartışmada motosikletli bir kişi otomobil sürücüsüne “Boksörüm, çeneni kırarım. Seni çok kötü yaparım” sözleriyle tehditte bulundu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde bir sürücü aracını yol kenarına çekerek park etti. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında motosikletlilerden biri küfür ederek, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti.

Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.

TARTIŞMA ANI KAMERADA

Yaşanan tartışma anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Görüntülerde çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.

 

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