Yaşın olmuş 80, şu düştüğün durumlara bak! Kıvır hanım teyze, kıvır
Meral Akşener masayı terk edince küplere binen, fakat aynı Akşener tükürdüğünü yalayıp "kumar masası"na dönünce kıvırmaya başlayanlar kervanına Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner de katıldı.
Meral Akşener masayı terk edince küplere binen, fakat aynı Akşener tükürdüğünü yalayıp "kumar masası"na dönünce kıvırmaya başlayanlar kervanına Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner de katıldı.
Soner, "Akşener’in Millet İttifakı’nın gelişme süreçleri içindeki deneyimli politikacı birikimleri, kadın kimliği ile söylemlerini elverdiğince izleyen gazeteciler arasındayım. Sokaktaki insana ulaşabilme yeteneğini, elbette uzun yıllar siyasetin içinde olmasının katkılarını gözlemlememek olanaksız" ifadelerini kullandığı yazısında, dün hakaret ettiği Akşener'e bugün övgüler düzdü.
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