Yasin Börü’nün katilleriyle evlatlarımızı çalanlar aynı kişiler

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı evlat nöbeti, 400’üncü günü de geride bıraktı. Yağmur-çamur demeden, salgına ve HDP’lilerin tehdit ve kışkırtmalarına yenilmeden dağa kaçırılan evlatlarını PKK’dan söküp almakta kararlı olan aileler, 6-7 Ekim terör olaylarının 6. yıl dönümünde Akit’e yaptıkları açıklamalarda terör örgütünü ve siyasi uzantısına bir kez daha lanetler yağdırdı.

İnsanlık düşmanlarına bir Yasin Börü daha vermeyeceğiz

Bir yılı aşkın süredir kanser hastalığına rağmen HDP tarafından zorla dağa götürülen oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan acılı anne Ayşegül Biçer, 6 yıl önce Kurban Bayramı’nda 3 arkadaşıyla birlikte fakirlere kurban eti dağıtırken caniler tarafından vahşice katledilmelerini hatırlatarak “6 yıl önce bugünlerde ortalığı yakıp yıkanlar, Yasin Börü ve arkadaşlarını acımasızca katledenlerle, bizim evlatlarımızı dağa kaçıranlar aynı kişilerdir. Hepsine lanet olsun. Mustafamı ne olursa olsun terör örgütünün elinden alacağım. Oğlumu HDP’liler kaçırıp PKK’ya teslim etti. Onlara artık bir Yasin Börü daha vermeyeceğiz. Kaçırdıkları tüm çocukları, ağlayan tüm anneleri için geri getireceğiz. Ölümüne baş koyduğumuz bu yola, her şeye rağmen devam edeceğiz. Allah’ın izni ve desteğini esirgemeyen devletimizin yardımıyla evlatlarımızı söke söke insanlık düşmanlarının pençesinden alacağız” dedi.

PKK ve HDP, artık kimsenin evladını çalamayacak

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Fatih’in yolunu gözleyen anne Sevdet Demir ise şunları söyledi: “Oğlumu yıllardır görmüyorum. Ne zaman bir annenin yavrusu dağdan kaçıp devlete teslim olursa, benim evladım gelmiş gibi seviniyorum. Umutlarımız artıyor. Birgün hepimizin çocukları gelecek, inanıyoruz. Ben zaten 5 yıl önce öldüm. Virüs de umurumda değil. Oğlumu HDP’nin götürdüğünü biliyorum. Oğlumu nasıl götürdülerse, öyle de getirecekler. Almadan ayrılmayacağım. PKK, HDP artık çocuklarımızı kandıramayacak. Onları çalamayacak. Bu da eylemimizin bir meyvesi” ifadelerini kullandı.