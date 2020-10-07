DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı.

Şehitler Kervanı Platformu'nun düzenlediği etkinlikte, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Anma etkinliğinde konuşan Platform Başkanı Ömer Çelik, "Birileri bu işin emrini veren, bu vahşileri sokağa salanları ellerinde sazla, sanki melekmiş gibi gösterme sevdası içerisine girdiler. Mübarek şehitlerimizin kanları, onların gerçek ve çirkin yüzünü ortaya çıkarmıştır. İstedikleri kadar insan haklarından, demokrasiden, eşitlikten ve adaletten bahsetsinler. Biz bu kavramların onların literatüründe, defterinde ve kitabında ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Anma etkinliğine Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

