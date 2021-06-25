Yasin Börü davasında karar çıktı! Sanıklara ceza yağdı

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te 'Kobani olayları' bahane edilerek, yapılan gösteriler sırasında Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 25 sanık hakkında tekrar görülen davada karar çıktı. 15 sanık, canavarca hisle veya eziyet ederek çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin çağrısı üzerine toplanan bir grup Kurban Bayramı'nın dördüncü günü olan 7 Ekim'de Diyarbakır'ın İskanevleri semtinde kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarını katletmişti. Yüzleri maskeli PKK sempatizanları tarafından Börü ile birlikte Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökgüz bıçaklanıp kurşunlandıktan sonra, balkondan atılarak öldürüldü. Olaylar sırasında Türkiye genelinde 46 kişi öldü. Bugün sonuçlanan davada 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.