Yaşı dolduran erken emekli nasıl olur? EYT erken emeklilikte son durum

Yaşı dolduran primi eksik olanlar nasıl emekli olunur? sorusunun cevabını arıyor. Yaşını doldurana erken emeklilik yolu açıldı mı? Yaşını dolduran primi eksik olanların sayısı bir hayli fazla. SSK emeklilik prim eksik olanlar son dakika gelişmeleri merak ediyor. Emekli olmak huzurla emekliliğin tadını çıkarmak her çalışanın hayali. Kimisi herkesin malulu emeklilikte yaşa (EYT) takılıyor kimi de prim gün sayısına. İşte emekli olacak ancak eksik olan primler için borçlanma yöntemiyle emekli olunmakta. Erkekler ve kadınlar için eksik primi ödeyerek emekli olma şartları neler?

Emekli olacak vatandaşların ya prim gün sayıları eksik ya da emekli olmak için yaşı bekliyor. 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emeklilik hakkından yararlanabilmek için SSK’lı olmak gerekiyor. Ancak, daha önce Bağkur ya da Emekli Sandığı’na tabi çalışmış olanlar son 3.5 yıl (1261 gün) SSK’lı olarak çalışırsa 15 yıl sigorta ve 3600 gün primle emekli olabilirler. Yaşını bekleyenlere erken emeklilik varmı? Posta’nın haberine göre, 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayan Bağkurlu’dan bugün 5400 prim gününü tamamlamış kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekli olabilir.

Bağ-Kur’dan ne zaman emekli olunur? BağKur emekli prim sayısı ne kadar?

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olan Bağkurlu’larda normal emeklilik için kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) prim ödemek gerekiyor. Bağkurlu’ların da eksik prim günüyle emeklilik hakkı bulunuyor. Kadınlar 50, erkekler 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim ödeme koşuluyla, yaştan emekli olabiliyor. Bağkurlu’da 1 Ekim 1999 tarihi itibarıyla emekliliğe kalan süreye bakılıyor.

Erkekler ne zaman emekli olur?

23 Mayıs 2002 öncesi: 55

24.05.2002-23.05.2005: 56

24.05.2005-23.05.2008: 57

24.05.2008-23.05.2011: 58

24.05.2011-23.05.2014: 59

24.05.2014 sonrası: 60 yaş

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olup, üç koşulu 2014 yılından sonra yerine getirebilen erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.

Kadınlar ne zaman kaç yaşında emekli olur?

23 Mayıs 2002 öncesi: 50 yaş

24.05.2002-23.05.2005: 52

24.05.2005-23.05.2008: 54

24.05.2008-23.05.2011: 56

24.05.2011 sonrası: 58 yaş

15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş şartından en son hangisi yerine gelirse, o tarihteki kademeli yaş esas alınıyor.

1 Ekim 1999 sigorta girişi olanlar ne zaman ve kaç yaşında emekli olur?

2-4 yıl arasında olan kadın 51, erkek 56

4-6 yıl arasında olan kadın 52, erkek 57

6-8 yıl arasında olan kadın 53, erkek 57

8-10 yıl arasında olan kadın 54, erkek 57

10 yıldan fazla olan kadın 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor.