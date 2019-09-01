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Yaşı da kurusu da şifa kaynağı

Üzüm hasadının ve kurutmalık üzüm serimlerinin devam ettiği Manisa’da, Diyetisyen Bengü Ünal yaş ve kuru üzümün faydalarını anlattı.

01 Eylül 2019 Pazar 11:35
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı

Üzüm hasadının ve kurutmalık üzüm serimlerinin devam ettiği Manisa’da, Diyetisyen Bengü Ünal yaş ve kuru üzümün faydalarını anlattı. Vitamin ve mineraller bakımından zengin olan üzümün hem yaş hem de kuru olarak tüketilmesinin sağlık açısından oldukça yararlı olduğunu kaydeden Ünal, özellikle gebelerde üzüm tüketiminin hem anneye hem de bebeğe büyük fayda sağladığını söyledi.


Türkiye’nin üzüm ambarı olan Manisa’da bir yandan hasat devam ederken bir yandan da kurutmalık üzümlerin serimleri devam ediyor. Hem yaşı hem kurusu şifa kaynağı olan ancak ülkemizde tüketimi istenen seviyelerde olmayan üzümün faydalarını anlatan Diyetisyen Bengü Ünal, yaş ve kuru üzüm tüketiminin özellikle gebelerde etkisinin hem anne hem de bebek için çok fazla olduğunu dile getirdi.



Bir kaşık kuru üzüm halsizlik ve yorgunluğu alıyor


Hamile iken tüketilen besinlere daha çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Ünal, “Çünkü yediğiniz besinler yalnız sizi değil bebeğinizi de etkiler. Ağustos ve Eylül ayının gözde meyvelerinden üzümün sağlık açısında birçok faydası bulunurken özellikle gebelerde etkili birçok faydası görülmektedir.Üzüm; potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko, karoten, karoten, kripto-ksantin gibi vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Hamilelerde kansızlık çok sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biridir. Üzüm ise içeriğinde yüksek miktarda demir bulundurmaktadır. Hamile bayanlar her gün 1 yemek kaşığı kuru üzüm ya da 12 adet yaş üzüm tüketerek halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi kansızlıktan kaynaklanan semptomları azaltabilirler. E ve K Vitamini cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlamaktadır. Üzümde bulunan E vitamini hem anne adayının hem de bebeğincildinde kolajen üretimini desteklemektedir. Üzümün en önemli özelliklerinden biride polifenoller olarak bilinen güçlü antiokdisan içermesidir ve bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle beraber anne adaylarının enfeksiyon risklerini de azaltmaktadır. Anne adaylarının en çok rahatsız olduğu problemlerden biride çok sık kramp girmesidir, magnezyumdan zengin üzüm tüketimi ile kramplarının azalmasını sağlayacaklardır” dedi.



Zihin ve beden gelişimini destekliyor


Diş eti iltihabı ve dişlerdeki problemlerin gebelerin yaşadığı sorunlardan bir diğeri olduğuna dikkat çeken Ünal, “Üzüm, olenolik asit içeriği ile sağlıklı diş ve diş etlerine kavuşmanızı sağlar. Bunun yanı sıra üzüm posa açısından zengin olmasından dolayı kabızlığı önlemektedir. Üzüm en çok enerji vermesinden dolayı bilinmektedir. O yüzden hamile kadınlar ile beraber çocuklarda zihin ve beden gelişimlerini desteklemek için üzümden yararlanabilirler” diye konuştu.



Kolesterolü dengede tutuyor


Üzümün kolesterolü dengede tuttuğunu ve kalp damar rahatsızlıklarına da iyi geldiğini dile getiren Ünal şunları söyledi: “Kuru üzümde bolca demir ve kalsiyum bulunmaktadır. Bu nedenle hamilelikte tüketimi bebeğin kemiklerinin güçlü olmasını sağlar. Fakat üzüm glikozu yüksek bir besindir ve bu yüzden gestasyonel diyabete (gebelik şekeri) sahip olan kadınların üzüm tüketiminde dikkatli olmaları gerekmektedir.”

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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