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Gündem Yaşı: 10 suçu: Filistin bayrağı taşımak! Alman polisinden utanç verici kovalama
Gündem

Yaşı: 10 suçu: Filistin bayrağı taşımak! Alman polisinden utanç verici kovalama

Yeniakit Publisher
2024-09-22 13:36:00 -

Her fırsatta demokrasi ve insan haklarından bahseden Almanya'da on yaşındaki bir çocuk, Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polisin çocuğu kovaladığı utanç görüntüleri ise tepki çekti.

Almanya'da polisin Berlin'de Filistin'e destek için düzenlenen gösteride Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına alması tepkilere neden oldu.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımlardaki görüntülerde, 4-5 polisin önce 10 yaşındaki bir çocuğu kovaladıkları, yakaladıktan sonra da polis aracına götürdükleri yer alıyor.

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri etiketleyerek polise tepki gösterdi.

 

"UTANÇ VERİCİ 2024 ALMANYA"

Bir kullanıcı, "Berlin polisi Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Rahatsız edici, utanç verici, 2024 Almanya." yazarak tepkisini dile getirdi.

 

Diğer başka bir kullanıcı ise "Cesur Berlin polisi şehrin en tehlikeli çocuğunu tutukladı. Bayrağını federal hükümeti devirmek ve bir Filistin devleti ilan etmek için kullanmak istedi." ifadesiyle polisin tutumunu alaya alarak tepkisini gösterdi.

Başka bir kullanıcı da "Berlin polisi on yaşındaki çocuğu kovaladı. Söylenecek kelime yok" paylaşımında bulundu.

FÜHRER NEDİR

Führer, Adolf Hitler'in, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ve Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun yöneticisi olduğu dönemde kullandığı ve “önder” anlamına gelen ünvan.

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