Yasemin, Pegasus filosuna katıldı
Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan sekizincisi olan TC-CRE kuyruk tescilli “Yasemin” isimli uçağı teslim aldı.27 Temmuz 2018 Cuma 09:58
Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan Boeing B737-800 tipi yeni uçak, Pegasus filosunun 81. uçağı olma özelliğini taşıyor.
Gelecek günlerde “Mine” ve “Efsun Lia” adlı iki uçak daha Pegasus filosuna katılacak.
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