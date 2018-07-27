Yasemin, Pegasus filosuna katıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan Boeing B737-800 tipi yeni uçak, Pegasus filosunun 81. uçağı olma özelliğini taşıyor.

Gelecek günlerde “Mine” ve “Efsun Lia” adlı iki uçak daha Pegasus filosuna katılacak.