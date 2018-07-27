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Yasemin, Pegasus filosuna katıldı

Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan sekizincisi olan TC-CRE kuyruk tescilli “Yasemin” isimli uçağı teslim aldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:58
Yasemin, Pegasus filosuna katıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan Boeing B737-800 tipi yeni uçak, Pegasus filosunun 81. uçağı olma özelliğini taşıyor.

Gelecek günlerde “Mine” ve “Efsun Lia” adlı iki uçak daha Pegasus filosuna katılacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:58
  1. İstanbul
  2. Pegasus
  3. yasemin

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