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Yasemin Erman Balsu Parkı yeniden dizayn edildi

Şehitkamil Belediyesi, Merveşehir Mahallesi’nde bulunan Yasemin Erman Balsu Parkı’nı yaptığı bakım ve onarım çalışmalarının ardından vatandaşların kullanımına yeniden sundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:57
Yasemin Erman Balsu Parkı yeniden dizayn edildi

Şehitkamil Belediyesi, Merveşehir Mahallesi’nde bulunan Yasemin Erman Balsu Parkı’nı yaptığı bakım ve onarım çalışmalarının ardından vatandaşların kullanımına yeniden sundu.


Şehitkamil Belediyesi, yaptığı yeni parkların yanı sıra mevcut parklarda da bakım ve onarım çalışmalarıyla daha yeşil ve daha düzenli parklara sahip bir Şehitkamil inşa etmeyi sürdürüyor. Son olarak Merveşehir Mahallesi’nde bulunan Yasemin Erman Balsu Parkı’nda bakım ve onarım çalışması başlatan Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öncelikle bozuk olan çocuk oyun gruplarını sökerek yeniledi. Eskiyen ve kullanılamaz hale gelen banklar da sökülerek yerine yenileri takıldı. Parkta ayrıca yürüyüş yolları, fitness alanı ve yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanan park, yeniden hizmete sunuldu.



"Vatandaşlara daha iyi hizmet verecek"


Şehitkamil Belediyesinin yeşilin korunması ve yaygınlaşması adına yaptığı birçok hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren Merveşehir Mahalle Muhtarı Adem Sekibağ, “Yasemin Erman Balsu Parkı yaklaşık 20 yıllık bir parkımız. Parkımız çok eski bir park olduğu için Şehitkamil Belediyemizden buranın bakım ve onarımı için talepte bulunmuştuk. Sağ olsun başkanımız hiçbir tereddüt göstermeden kabul etti ve çalışmaları başlattı. Şu an yapılan çalışmaların ardından hizmete sunuldu. Parkımızın bozulan çocuk oyun grupları yenilendi, oturma bankları yenilendi, yürüyüş yolları yenilendi, yeşillendirme çalışması yapıldı, fitness alanı yenildi. İnşallah bu parkımız bundan sonraki süreçte vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek. Ben şahsım ve mahallem adına yapılan bu özverili çalışmalarından dolayı başta Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:57
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