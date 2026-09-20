Kanserle olan savaşı kaybetti: Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı!

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN" Cenaze törenine katılan oyuncu Suna Selen, Tuncer'in çok değerli bir insan olduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir insandı hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı. Çok çalıştı. Bir zamanlar hep beraberdik, hep beraber otururduk, her hafta buluşurduk. O hep yoğundu. Ben belimi kırdım ve dışarıya iş haricinde çıkamıyordum, o sebeple görüşemiyorduk." dedi.