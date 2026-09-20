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Kanserle olan savaşı kaybetti: Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı!

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Kanserle olan savaşı kaybetti: Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı!

Uzun zamandır mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Gülsen Tuncer, Şişli Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

#1
Foto - Kanserle olan savaşı kaybetti: Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı!

Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de hayatını kaybetti. "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tuncer için bugün Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

#2
Foto - Kanserle olan savaşı kaybetti: Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı!

ACILI EŞ KONUŞTU Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça ise eşinin vefatının kendisi için büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, "Hayatımın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşayacağız, hatıralarıyla, güzellikleriyle yaşayacağız ve onu yaşatacağız. Biyolojik olarak gitti ama bütün yaptıklarıyla, hayata bıraktıklarıyla yaşamaya devam edecek. Biz devam ettireceğiz, iş bize düşüyor. Beyninde ur çıktı, bu sebeple gitti." diye konuştu.

#3
Foto - Kanserle olan savaşı kaybetti: Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı!

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN" Cenaze törenine katılan oyuncu Suna Selen, Tuncer'in çok değerli bir insan olduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir insandı hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı. Çok çalıştı. Bir zamanlar hep beraberdik, hep beraber otururduk, her hafta buluşurduk. O hep yoğundu. Ben belimi kırdım ve dışarıya iş haricinde çıkamıyordum, o sebeple görüşemiyorduk." dedi.

#4
Foto - Kanserle olan savaşı kaybetti: Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı!

"ALLAH RAHMET EYLESİN, NURLAR İÇİNDE YATSIN" Oyuncu Erdal Özyağcılar ise Tuncer'in hayatı boyunca insandan yana bir duruş sergilediğini ifade ederek, "Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi, benim sınıf arkadaşımdı. Oyunculukta da çok yetenekliydi, her oynadığı role başka bir doku katıyordu. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Keşke herkese öyle bir hayat nasip olsa. 2-3 ay önce bir festival gibi bir yerde karşılaşmıştık. Neler yaptığımızı, işlerimizi konuştuk. İnsan bu kaosun arasında kaybolup gidiyor, vakit ayıramıyoruz, zaman çok çabuk geçiyor." diye konuştu.

#5
Foto - Kanserle olan savaşı kaybetti: Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı!

"DEĞERLİ BİR İNSANDI" Oyuncu Serdar Gökhan da Tuncer'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bir arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, başka söyleyebileceğim bir şey yok. Değerli bir insan gitti." dedi. CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Tuncer'in cenaze törenine ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Tuncer'in naaşı, defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.

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