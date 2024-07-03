Yasaya karşılar ama! Köpekleri göz göre göre öldürüyorlar

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CHP’li Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi’ne ait Yeniçiftlik Barınağındaki onlarca köpeğin uyuz ve bakımsızlık sebebiyle ya telef olduğu ya da ölümle pençeleştiği ortaya çıktı. İlkel şartlarda tutulan ve adeta zindan hayatı yaşayan köpeklerin pis suları içmek zorunda bırakıldığı ve dışkı dolu alanlarda tutuldukları belirlendi. Sokaklardan toplanan onlarca köpeğin kazılan çukurlarda sıkıştığı ve oralarda can verdiğine dair görüntüler ise yürek burktu. Ayrı bölmelerde tutulan minik yavruların ise sineklerin içerisinde perişan halde hayata tutunmaya çalıştığı görüldü. Tepkisini dile getiren SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, belediyeden şikayetçi olacaklarını söyledi.