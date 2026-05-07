Mersin Mut’ta Erik Bolluğu: Fiyatlar 30 TL’den 170 TL’ye Kadar Değişiyor

Mut’taki bahçelerde devam eden hasatla birlikte piyasadaki ürün bolluğu fiyatlara yansıdı. Kalitesine, iriliğine ve cinsine göre değişim gösteren erik fiyatları hakkında güncel bilgiler paylaşıldı:

Taban Fiyat: 30 - 40 TL

30 - 40 TL Tavan Fiyat: 170 TL

170 TL Ortalama Beklenti: 80 - 100 TL

Üretici Verimden Memnun, İşçi Sıkıntısı Gündemde

Yağışların bol olması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi sayesinde bu yıl ürün kalitesinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. İlçede bu sezon toplam 100 bin ton rekolte hedefleniyor.

Bahçe sahiplerinden Nadir Büyüktat, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirirken; bir diğer üretici Mehmet Yiğit, "Bu yıl bolluk yılı, havalar güzel gidiyor ancak işçi bulmakta zorlanıyoruz" diyerek yaşadıkları tek sıkıntının iş gücü olduğunu vurguladı.

Tüccar ve Üreticinin Yüzü Gülüyor

İlçede faaliyet gösteren tüccarlardan Mustafa Özay, hasadın tam gaz devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu sene yağmurun bol olmasıyla gerçekten çok kaliteli eriklerimiz var. Fiyatlar normal seviyelerde seyrediyor ve üreticinin yüzünü güldürüyor. Kalitesine göre 30 liradan başlayıp 170 liraya kadar çıkan bir pazarımız var."

Mersin Mut, açık alandaki hasadın hızlanmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanına taze erik sevkiyatını sürdürüyor. Özellikle ihracat potansiyeli olan yüksek kaliteli ürünler, bölge ekonomisine ciddi bir katkı sağlamaya devam ediyor.