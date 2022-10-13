Yaşasın idam! Asın bu magandaları

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Emrah Yıldız (34) idaresindeki halk otobüsüne binmek isteyen B.K. (17) isimli şahıs, otobüs dolu olduğu gerekçesiyle durmayan aracın peşinden koşarak durdurduğu şoförle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında B.K. isimli yolcu yanındaki bıçakla otobüs şoförü Emrah Yıldız'ı göğüs bölgesinden bıçakladı.

Bir hafta önce yeni bebeği olmuştu

Olay sonrası kanlar içerisinde kalan ve ağır yaralanan otobüs şoförü Yıldız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Bir hafta önce yeni bebeğinin dünyaya geldiği öğrenilen talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı

Otobüs şoförünün öldüğü iddia edilen katil zanlısı B.K. isimli şahıs ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adalet Bakanlığına ve Bekir Bozdağ'a çağrı yapan vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezalar getirilmesini istiyor.