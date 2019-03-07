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Yaşar ve Yavaş 117 hemşehri derneği ve 81 il derneği başkanı ile bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 117 hemşehri derneği ve 81 il derneği başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:23
Yaşar ve Yavaş 117 hemşehri derneği ve 81 il derneği başkanı ile bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 117 hemşehri derneği ve 81 il derneği başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.

 

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen buluşmaya Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş ve milletvekilleri katıldı. Programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yerel seçimlerin amacından saptırıldığını söyledi. Yaşar, "Çeşitli konularda sıkıntılarımız var, ekonomik, sosyal sorunlar var. Bu sorunları görmezden gelenler yerel seçimlere giderken yerel seçimleri asıl amacından saptırıp ’cambaza bak’ oyunu oynamaya çalışıyorlar. Yerel seçimin amacı nedir? Yerel seçimlerde muhtarınızı seçeceksiniz, meclis üyelerini seçeceksiniz, belediye başkanlarını seçeceksiniz. Bunları bir kenara bırakıp başka konularla Türkiye’nin gündemini kirli siyasetle farklı yerlere çekmeye çalışanlar var" dedi.

 

Bugünkü Türkiye ile anlatılan Türkiye’nin karşılaştırılması gerektiğini vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu:

 

"Bugün yaşadığınız Türkiye ile onların anlattığı Türkiye aynı ise onların yolundan gidiniz. Ama onların anlattıklarıyla bugün yaşadığınız Türkiye farklı ise demokrasinin gereğini yaparak kulak çekme hakkınızı kullanınız. Bu gidişat iyi değildir. Yerel seçimler kentlerin yaşanabilir bir kent olması, daha iyi hizmet alabilmeniz için yapılır. Sizler de bunu en iyi kim yapacaksa, kaynaklarınızı en iyi kim kullanacaksa o kişiye oyunuzu vereceksiniz. Tüm adayları dinleyeceksiniz ve o bir metrekarelik kulübeye girip vicdanınızla oy kullanacaksınız. Kazanan da kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olacak. Biz parti ayrımı yapmıyoruz, kimseyi ayrıştırmıyoruz. Biz kentimizde yaşayan her vatandaşın belediye başkanı olmak için yola çıktık. Yenimahalle yenilenecekmiş. Geç onu geç kardeşim. Yenimahalle yenilendiği için diğer ilçelerden vatandaşlarımız Yenimahalle’ye taşınıyor, Yenimahalle’nin kafelerinde oturuyor."

 

Toplantıda konuşan Mansur Yavaş ise, "Söyleyecek fikri olmayan karşısındakine küfür edermiş. Artık projeyi falan bir kenara bıraktılar, bitişlerinin eserlerini göstermeye başladılar. Gerçi kirli siyasetlerini daha cümleye başlarken zillet ittifakı deyişlerinden gösteriyorlardı. Maalesef irin akmaya başladı ağızlarından, çünkü anketler ellerine geçtikçe yapacak bir şeyleri kalmadı. Projeleriyle değil artık ağır sözlerle konuşmaya başladılar. Kötü söz sahibine aittir. Bu konularda kendilerine verecek cevabımız yok. Biz sadece ve sadece yapacaklarımızı anlatacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:23
  1. Ankara
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