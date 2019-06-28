Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Yaşar Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Hayalindeki üniversiteyi okumak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerini yapacak. Adaylar üniversite 2019 tabun puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İzmir Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019, Yaşar Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.28 Haziran 2019 Cuma 07:53
Hayalindeki üniversiteyi okumak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerini yapacak. Adaylar üniversite 2019 tabun puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İzmir Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019, Yaşar Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.
2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yaşar Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Yaşar Üniversitesi taban puanlarını ve Yaşar Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yaşar Üniversitesi Adalet taban puanları
Yaşar Üniversitesi Animasyon taban puanları
Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları
Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanları
Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları
Yaşar Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği taban puanları
Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret taban puanları
Yaşar Üniversitesi Ekonomi taban puanları
Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) taban puanları
Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım taban puanları
Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği taban puanları
Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı taban puanları
Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) taban puanları
Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları
Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı taban puanları
Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı taban puanları
Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları
Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları
Yaşar Üniversitesi Hukuk taban puanları
Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları
Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları
Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği taban puanları
Yaşar Üniversitesi İşletme taban puanları
Yaşar Üniversitesi Lojistik taban puanları
Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği taban puanları
Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon taban puanları
Yaşar Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık taban puanları
Yaşar Üniversitesi Psikoloji taban puanları
Yaşar Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları
Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları
Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans taban puanları
Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği taban puanları
Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik taban puanları
Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul) taban puanları
Muş Alparslan Üniversitesi taban puanları 2019 Alparslan Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)
Munzur Üniversitesi taban puanları 2019 Tunceli Munzur Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
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