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Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Yaşar Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Hayalindeki üniversiteyi okumak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerini yapacak. Adaylar üniversite 2019 tabun puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İzmir Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019, Yaşar Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

28 Haziran 2019 Cuma 07:53
Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Yaşar Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Hayalindeki üniversiteyi okumak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerini yapacak. Adaylar üniversite 2019 tabun puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İzmir Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019, Yaşar Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yaşar Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Yaşar Üniversitesi taban puanlarını ve Yaşar Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yaşar Üniversitesi Adalet taban puanları

Yaşar Üniversitesi Animasyon taban puanları

Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Yaşar Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği taban puanları

Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret taban puanları

Yaşar Üniversitesi Ekonomi taban puanları

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği  taban puanları

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce)  taban puanları

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım  taban puanları

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği  taban puanları

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı taban puanları

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) taban puanları

Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi taban puanları

Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı taban puanları

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı taban puanları

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları

Yaşar Üniversitesi Hukuk  taban puanları

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları

Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği  taban puanları

Yaşar Üniversitesi İşletme taban puanları

Yaşar Üniversitesi Lojistik taban puanları

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği  taban puanları

Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon taban puanları

Yaşar Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık taban puanları

Yaşar Üniversitesi Psikoloji taban puanları

Yaşar Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları

Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans taban puanları

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği taban puanları
Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik taban puanları

Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul) taban puanları

Muş Alparslan Üniversitesi taban puanları 2019 Alparslan Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

Munzur Üniversitesi taban puanları 2019 Tunceli Munzur Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 07:53
  1. İzmir
  2. yaşar üniversitesi 2019 taban puanları yök atlas
  3. yaşar üniversitesi taban puanları ve başarı sırası
  4. yaşar üniversitesi başarı sıralaması 2019
  5. ege üniversitesi taban puanları 2019
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  9. izmir demokrasi üniversitesi taban puanları 2019
  10. yaşar üniversitesi radyo sinema televizyon puanları

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