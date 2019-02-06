Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor

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Vatan Partisi’ndeki Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettikten sonra dünkü grup toplantısında rozet takarak CHP'ye katılan Yaşar Okuyan’ın siyasi geçmişi ise tutarsızlıklarla dolu.

Son olarak soluğu CHP’de alan Okuyan, geçmiş dönemlerde sık sık parti değiştirmesiyle ön plana çıkmıştı.

Kıyafet değiştirir gibi parti değiştirdi

Okuyan, siyasete 1970 yılında MHP'de başladı. Kurucuları arasında yer aldığı ANAP’ta 1990’da vekillik ve bakanlık yaptı. Daha sonradan 2002 yılında yeniden MHP’ye geri dönen Okuyan, 2004 yılında ise DTP Genel Başkanı oldu.

2005 yılına gelindiğinde ise Okuyan, Hür Parti’yi kurdu. 2008’de Genel Başkanlığını Yaşar Nuri Öztürk'ün Yaptığı Halkın Yükselişi Partisi (HYP)’ne katılan Okuyan, Yaşar Nuri Öztürk ile liderlik yarışına girerek Hür Parti ile HYP’yi birleştirdi.

Siyasi başarsızlıklarına her defasında bir yenisini ekleyen Okuyan, 2007 yılında ise Doğu Perinçek’in Genel Başkanı olduğu sol görüşlü Vatan Partisi’ne dahil oldu.

Yok denecek kadar az oy alan Vatan Partisi’nde aradığını bulamayan Okuyan, son olarak dün sık sık eleştirdiği Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı.

"Siyasetin Yılmaz Vural’ı"

Şimdi Yaşar Okuyan’ın CHP’de ne kadar dayanabileceği merak ediliyor. Okuyan için sosyal medyada sık sık takın değiştiren teknik direktör Yılmaz Vural’a atıfta bulunularak "Siyasetin Yılmaz Vural’ı" yorumları yapıldı.

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