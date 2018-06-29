Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan yüzde 50'yi geçsin kafama sıkmazsam şerefsizim

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, 24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında seçimleri değerlendirirken MHP'nin kesinlikle barajı geçemeyeceğini iddia ederek "MHP barajı geçsin, Tandoğan Meydanı'nda anırmazsam şerefsizim. Hadi anırtın lan beni." ifadelerini kullanmıştı. MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde 11,1 oy oranına ulaşmasının ardından gözler Yaşar Okuyan'a çevrilmişti.

ERDOĞAN YÜZDE 50'Yİ GEÇSİN...

Skandallarına bir yenisini daha ekleyen Okuyan, Halk TV'de katıldığı programda ise 'Erdoğan yüzde 50'liyi geçsin kafama kurşun sıkmazsam şerefsizim' dediği ortaya çıktı.

'MHP barajı geçsin anırırım! Hadi anırtın lan beni' demişti... Gözler Yaşar Okuyan'da!