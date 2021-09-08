Yaşar Nuri'nin sözüyle Ali Erbaş'ı hedef alan Sözcü rezil oldu! "Bu yüzden iki yakaları bir araya gelmiyor"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın İslami hükümleri açıklaması, kemalistleri adeta deliye döndürdü. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin açılışında yapılan konuşmadan bu yana Ali Erbaş’ın tüm konuşmalarını irdeleyen kemalistler, laikliği ön plana atarak Ali Erbaş üzerinden İslam’a saldırmaya ve kendileriyle çelişmeye devam ediyor.

Son olarak Ali Erbaş’ın, “Hukuki düzenlemelerin yetersiz kaldığı alanlarda İslam fıkhının devreye girebileceğini söylemesi laikçileri çıldırttı. İslam’ın adını duyunca kaçacak delik arayan güruh, hadsiz sözlerle Ali Erbaş’ı hedef aldı.

Sözcü bugünkü manşetinde, azgın azınlığın vazgeçilmez isimlerini konuşturarak Ali Erbaş’a saldırdı. Ölmeden önce Kur’an-ı Kerim’in deizme müsaade edeceğini savunan ‘ilahiyatçı’ Yaşar Nuri Öztürk ve Ersan Şen gibi kemalistlerin eski ve yeni sözlerine yer veren Sözcü, “Laiklikte inat ediyoruz, asla vazgeçmiyoruz” manşetiyle yayına çıktı.

Haberde Ali Erbaş’ın koronavirüs aşısı olup olmadığı soruldu, Anıtkabir’e gidip dua etmesi istendi, Cumhurbaşkanı olup olmayacağı sorusu gündeme getirildi ve Yaşar Nuri Öztürk’ün, “Türkiye'nin son otuz yılına bakın. Milyar dolarlık vurgunların arkasında besmeleyi, namazı ağzından düşürmeyen adamlar var” sözleriyle tüm mütedeyyin siyasetçiler hedef alındı.

Servis edilme amacı anlaşılamayan saçma sapan haber, kemalistlerin çelişkilerini de gözler önüne serdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu haberi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yaşar Nuri Öztürk’ün hortumcu Cem Uzan’ın gazetesinde köşe yazdığı günleri hatırlattı. Cem Uzan’ın, “Ağzımdan besmeleyi düşürmem” şeklindeki sözünü hatırlatan Karahasanoğlu, Yaşar Nuri’nin mütedeyyinleri hedef alan sözlerinin aslında kendi mahallesini işaret ettiğini söyledi.

Ersan Şen’in, “Ali Erbaş’ı Anıtkabir’de görmek istiyoruz” şeklindeki sözlerine de değinen Karahasanoğlu, Binali Yıldırım’ın Anıtkabir’de Fatiha okuduğunu ve Sözcü zihniyetinin, “Anıtkabir’de Fatiha okudu” diyerek Yıldırım’ı linç etmeye çalıştığı günleri hatırlattı.

Ayrıca Karahasanoğlu, dinin devlete ve devletin de dine müdahale etmemesini öngören laikliği savunan kitlenin, Diyanet İşleri Başkanı’nı zorla Anıtkabir’e götürmeye çalışmasının da laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu, “Zaten böyle rezil oluyor bu kafa. Bunun için zaten iki yakaları bir araya gelmiyor. Onun için, katıldığı her seçimde yeniliyorlar. Yaşar Nuri siyasi parti kurdu. Ne oldu, kaç oy aldı? İktidara geliyordu? En sonunda soluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili oldu. İkinci dönemden sonra, ‘Güle güle’ deyip kapının önüne koydular.” ifadelerini kullandı.