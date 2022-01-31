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Siyaset Prof. Hacısalihoğlu İP ile CHP arasındaki 'Diyarbakır' polemiğine noktayı koydu! 'Gidin onları ziyaret edin'
Siyaset

Prof. Hacısalihoğlu İP ile CHP arasındaki 'Diyarbakır' polemiğine noktayı koydu! 'Gidin onları ziyaret edin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP'li Yavuz Ağıralioğlu arasındaki "Diyarbakır" atışmasını CNN Türk canlı yayınında yorumlayan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Eğer Diyarbakır ile demokrasi arasında bir ilişki kurmak istiyorsanız, Diyarbakır annelerine gidin." ifadeleri ile nokta koydu.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 23:34:00 - 2022-02-01 10:48:57

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP'li Yavuz Ağıralioğlu arasındaki "Diyarbakır" atışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, söyledikleri ile yaşanan polemiğe noktayı koydu.

'Gidin onları ziyaret edin'

CNN Türk canlı yayınında Tarafsız Bölge'de konuşan Prof. Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

Eğer Diyarbakır ile demokrasi arasında bir ilişki kurmak istiyorsanız, o ilişkiyi her açıdan ortaya koymuş, sahte demokrasi maddelerini yırtan çok önemli bir direniş yeri var, Diyarbakır anneleri. Gidin onları ziyaret edin.

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Yorumlar

Musafir

Seyretim zeigt cetin chp atılmış oturmuş ora,a ,alancı birini savunuyor yalakalık budur. Bedri bayram chp li biri trol diyor chp de hic yokmuş gibi konuşuyor izmirde ve Adana istsnbulda ordu kuran chp bunlar varken yalan konuşuyorlar. Hakaret konu olunca kemale olunca sorun oluyor Tayyip Erdogan olunca sorun yok kalkmış o lanet kadını savunuyor yalakanın danîskası . Hasırcıoglu yıllardır bakarım adil konuşur bazen Akpyanlış yanlış diyor yalakalık yapmıyor. Sayın Selvi adil bir insandır kendini daģıtmadan Adam gibi konuşur.
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Onlar içimi acıtıyor Rabbim kimseyi gözü yollarda koymasın
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