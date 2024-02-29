Yaşar Baş’tan başörtüsü düşmanı Nasuh Mahruki’ye tokat gibi cevap

RECEP YEŞİL

CHP’den Beşiktaş Belediye Başkan adayı gösterilmeyince intikam amacıyla bağımsız aday olan Nasuh Mahruki, katıldığı bir programda “Ben de Kemalist olarak tabii ki sonuna kadar laikliği savunmakla yükümlüyüm. Türban laikliğe aykırı, Kur’an’da da yok.” şeklinde laf kalabalığı yaptı.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Yaşar Baş, Kemalistlerden oy koparmak için 28 Şubat darbesinin 27. yıl dönümünde başörtüsü için hadsiz ifadeler kullanan Mahruki'ye tokat gibi cevap verdi.

"Ulan denyo…"

Sosyal medya platformundan açıklama yapan Yaşar Baş, "Ulan denyo" dediği Nasuh Mahruki'ye şu sözlerle haddini bildirdi:

"Nasuh Mahruki denilen denyo; “Başörtüsü Kur’an’da yok… Laikliğe aykırı” demiş… Ulan denyo… Eskiden Kur’an’da var diyerek laikliğe aykırı diyordunuz.. Şimdi Kur’an’da yok diyerek laikliğe aykırı diyorsunuz.. Ne diyorsunuz oğlum siz?… Ne anlatıyorsunuz ?… Başörtüsü bir tercihtir… Sana ne?.."

ÖNE ÇIKAN VİDEO