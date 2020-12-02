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Medya Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu
Medya

Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alptekin; 'Hayat arkadaşımı gerçek sabine yolladık' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:03:00 - 2020-12-02 11:09:24
Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ı kaybetti. Alptekin, eşinin vefatını şöyle duyurdu: "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık."

Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.

Nilgün Altınyay kimdir?

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın evliliği 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden nikah masasına oturmuştu.

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Yorumlar

sevdiklerimizin ölümü olmasaydı yüreğimizi ahirete karşı gaflet perdesi örterdi...Allah rahmet eylesin....başın sağolsun kardeşim... Allaha emanet olun
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