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Yaşanacak muhtemel bir depreme hazır mıyız?

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşların yaşanabilecek olası bir depreme ne kadar hazırlıklı olduklarını araştırdı. Onlara deprem anında nasıl davranılması gerektiğini sordu.

07 Aralık 2018 Cuma 11:30

Taha Emre ÖZDEMİR  İSTANBUL 

İstanbul için yapılan deprem uyarılarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Art arda yapılan uyarıların devamında önceki hafta yaşanan Yalova merkezli deprem İstanbul'da da hissedilmiş ve  paniğe sebep olmuştu. 

İstanbul'a ilişkin bir deprem uyarısı da Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi. Konferansta konuşan Ercan; "2019 ve 2020 yıllarında İstanbul'da 7’den daha büyük bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olmaz" dedi.

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşların depreme ne kadar hazırlıklı olduklarını araştırdı. Onlara; "Sizce deprem anında nasıl davranılması gerekir?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattıklarımızın birçoğu geçmişte deprem yaşamadığını aktarırken hemen hepsi de panik anında yapabilecekleri tek şeyin kaçmak olduğunu söyledi:

"Niğdeliyiz. Hiç deprem yaşamadım. Görmediğimiz için korkmuyoruz. Valla o anda hiçbir şey yapmadan kaçarız."

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:30
  1. Yalova
  2. Niğde
  3. İstanbul
  4. deprem
  5. deprem ne yapılmalı
  6. deprem olacak mı

YORUM YAZ

  • azerazer30 dk önce
    Deprem toplanma yerleri satılıp peşkeş çekildi, her ilde, özellikle istanbul, bunu yöneticilere sorun ne kadar hazırlık var diye.
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